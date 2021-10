Caminhão com toras de madeira sai da pista na RS/377

Share on Email

Um caminhão carregado com toras de eucalipto saiu da pista e ficou à margem da rodovia RSC/ 377 no dia 27. A PRE atendeu a ocorrência, mas não informou o motivo da queda. A carga caiu no solo e motorista nada sofreu.

Caminhão tomba a margem da RS 377

Nesta manhã, um outro caminhão guincho estava removendo o veiculo que saiu da estrada no Km 366, bem próximo a Manoel Viana. Da estrada até onde está o caminhão tem um barranco o que exige mais do trabalho do guincho.

Guincho remove caminhão na RS/377

O trânsito foi interrompido para que se procedesse essa remoção e devido a isso se formou uma fila de espera na pista. alguns motorista que deviam cumprir horário em trabalho de empresas reclamaram da interrupção da pista. Alguns motoristas estão entrando no Corredor Rincão dos Almeida e fazendo um desviou para entrar novamente na Rodovia.