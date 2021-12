Caminhão tomba às margens da RSC377 em Alegrete

Na tarde desta segunda-feira(13), o motorista de um caminhão prancha, perdeu o controle do veículo e tombou à margem direita da RSC 377, em Alegrete.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), o condutor não se feriu. Ele trafegava na rodovia sentido Manoel Viana – Alegrete.

Em sessão tumultuada, Anilton Oliveira foi eleito novo presidente da Câmara

Foi necessário acionar um caminhão guincho de Rosário do Sul para retirado do veículo. Por esse motivo, por algumas horas os policiais rodoviários estaduais orientaram o trânsito no KM 400, durante o trabalho de remoção do caminhão, que concluiu nesta noite.