Pedido inusitado de fã durante show de Jorge e Mateus viraliza

Um fã de Jorge e Mateus viralizou nas redes sociais depois de “desconcentrar” os artistas ao exibir uma frase polêmica no celular dele durante um show em Avaré, no interior de São Paulo.

Marcelo Faria postou no Instagram um vídeo no qual aparece segurando o aparelho em meio a multidão, que exibe a frase: “Pelo amor de Deus, me come, Mateus”. O show foi realizado na noite de sexta-feira (10).

O vídeo mostra que Mateus para de cantar e começa a dar risada ao ler a frase. Na sequência, ele avisa Jorge sobre a mensagem, e o cantor interrompe a música “Seu Astral” para rir no microfone.

“Quando o fanatismo ultrapassa os limites, e uma ‘simples’ frase desconcentra os artistas”, escreveu o fã, que já tem mais de 110 mil seguidores no Instagram.

A cena viralizou nas redes sociais e foi compartilhada pela própria dupla sertaneja. O vídeo que Marcelo postou em seu perfil pessoal no Instagram tinha mais de um milhão de visualizações até esta segunda-feira (13).

“Galera do céu, o que está acontecendo? Fizemos uma ‘zueira’ no show e viralizou, explodiu. Estou ganhando seguidores alucinadamente”, disse o fã nos stories.