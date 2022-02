De acordo com o Portal Ferreira, o corpo da vítima permanece preso às ferragens na cabine da carreta que saiu fora da pista, caiu no barranco e bateu em uma árvore.

O motorista de 42 anos era natural de São Sepé. Ele tinha carregado uma carga de arroz em uma granja, onde estava trabalhando na colheita havia dois dias.

Imunize-se, hoje tem vacinação para todos os grupos

A Granja fica próxima ao local do acidente. Conforme os trabalhadores de uma empresas de asfalto, eles perceberam a passagem do veículo em zig-zag e sem a visualização do motorista no trecho de uma pista sinalizado.

Caminhoneiro morre em acidente na BR 472

A descrição é compatível com um mal súbito ao volante.

Fotos Portal do Ferreira.