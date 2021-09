Caminhoneiros fazem mobilização na BR 290

Share on Email

Eles estão à margem da rodovia e o objetivo desta paralisação é lutar pelo voto impresso e impeachment dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Eles convidam todos os colegas caminhoneiros que estão passando na rodovia a aderir o movimento e estacionarem ao lado da 290 de forma ordeira. Alguns se solidarizam, mas seguem viagem e outros aderem a paralisação de caminhoneiros de Alegrete.

No dia 7 de setembro Alegrete viu uma grande carreata de produtores, caminhoneiros empresários e pessoas da comunidade buscando os mesmos objetivos.

A reportagem recebeu vídeos do grupo Mobilização Patriota de Alegrete- RS mostrando com esta a mobilização aqui no Município.

Temas: Voto Impresso auditável e Contagem Pública dos votos, Saneamento das Instituições, STF, STE, e Congresso Nacional , Inclusão na Constituição Federal a criminalização do Comunismo.

Pontos com bloqueio RS

Cachoeira do Sul – em frente a 3 Tentos

Cruz Alta – em frente a Bianchini

Pelotas – em frente ao Posto Coqueiro

Santiago –

Santa Cecília do Sul –

Mato Castelhano –

São Sepé –

Santa Rosa –

São Borja –

Bagé –

Dom Pedrito –

Passo Fundo –

Alegrete – BR 290,em frente a CAAL