Saiba como votar para Matteus Amaral ser o Campeão do BBB 24

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de “Entrar” no canto superior direito da tela e procurar por “Cadastre-se”.

Siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que ganhasse o programa: (Matteus Amaral) Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção “Sou humano” e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

lembrando que os votos em enquetes e sites não oficiais, não contabilizam voto ao alegretense. O voto será destinado a ele somente no acesso ao Gshow e seguindo os passos acima informados. o link oficial que para a votação será informado abaixo: A partir das 14h, um multirão no Friends House estará recebendo os interessados em tornar o alegretense campeão, então venha e faça parte dessa corrente. Vamos Matteus Amaral. Vote Aqui!

