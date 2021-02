Campanha da fraternidade ecumênica aborda fraternidade e diálogo

Compartilhe















A Igreja Católica lançou na última quarta-feira (17) a Campanha da Fraternidade 2021, com o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”. Por causa da pandemia da Covid-19, não houve uma grande celebração em Alegrete para o lançamento da campanha, apenas uma missa realizada na Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida.

Seguindo os protocolos, a missa da Quaresma foi presidida pelo Padre Pedro Navarro. A campanha da Fraternidade de 2021 foi lançada com o objetivo de evidenciar o diálogo entre as comunidades. O tema da campanha deste ano é: ‘Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor’, que tem como principal alvo superar as polarizações por meio do diálogo. O Tempo da Quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais a Católica, a Ortodoxa, a Anglicana, a Luterana.

Padre Pedro explicou que no Tempo da Quaresma, que é o tempo de 40 dias, os fiéis são convidados a viverem com maior intensidade as práticas da Oração, Jejum e Caridade, se preparando para a Páscoa de Jesus, a Igreja apresenta a chamada Campanha da Fraternidade.

A Campanha da Fraternidade tem o objetivo de apresentar temas que aproximem a Igreja da situação social de cada tempo.

A cada cinco anos a Campanha da Fraternidade é ecumênica, ou seja, não é organizada e nem apresentada somente aos cristãos católicos, mas aos demais cristãos de outras denominações.

É o que acontece neste ano.

A Campanha da Fraternidade é Ecumênica, por isso organizada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC).

Neste ano o tema proposto é Fraternidade e Diálogo: compromisso de Amor, e o Lema é “Cristo é a nossa Paz: do que era dividido, fez uma unidade”!

“Tal tema convoca a todos os cristãos a um diálogo, em primeiro lugar entre suas próprias comunidades, para depois um diálogo entre as igrejas cristãs, para aí serem sinais de unidade com as questões do tempo presente da qual todo cristão faz parte.

Ao longo da Quaresma, através de encontros presenciais e on-line, as Igrejas vão desenvolvendo esta temática” – citou.

O Papa Francisco também enviou uma mensagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB:

Em mensagem enviada à CNBB, na Quarta-feira de Cinzas, o Papa Francisco pediu que fiéis orem pelas vítimas da Covid-19 e pelos profissionais de saúde, além de defender o tema. “A Campanha da Fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico”, escreveu.

“Precisamos vencer a pandemia, e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida”, escreveu o papa.

Foto Derli Junior