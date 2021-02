Fiscalização atuou no sábado à noite e hoje se volta para possíveis aglomerações se o Inter for campeão

Compartilhe















Na noite de ontem(20), a fiscalização envolvendo fiscais da Prefeitura Municipal, Guarda Municipal e Brigada Militar realizaram ações junto ao comércio local para garantir o cumprimento do Decreto Estadual que entrou em vigor.

O governo do Estado publicou no sábado o decreto 55.764 que apresentou definições sobre a suspensão geral de atividades entre 22h e 5h, todos os dias, até o dia 1º de março.

A fiscalização foi para o cumprimento da suspensão de atividades em Alegrete, das 22h às 5h. A regra foi publicada pelo governo do RS.

Os fiscais atuaram de forma pedagógica, mas estabelecimentos que desrespeitam as restrições são autuados e interditados.

Restaurantes, bares, pubs, lojas, centros comerciais, cinemas, teatros, auditórios, casas de shows, circos, casas de espetáculos e similares, dentre outros, que realizam atendimento ao público, com ou sem grande fluxo de pessoas, só podem funcionar até às 22h.

Outra preocupação que também vai contar com uma fiscalização mais ostensiva neste domingo é em relação ao jogo que poderá fazer o Internacional conquistar o tetra do Brasileirão após 40 anos. O título pode vir, às 18h, com uma vitória sobre o Flamengo no duelo decisivo no Maracanã. Caso isso ocorra, será a primeira vez que o Colorado vai levantar a taça em uma “decisão” longe do Beira-Rio.

A vitória também trás ações preventivas para evitar aglomerações. A Brigada Militar já realizou uma reunião com o Consul, Vilmar Freitas e o competente da Torcida da Guarda Popular Tiago Punilha para que fosse realizada campanha via redes sociais solicitando que a comemoração seja mais caseira devido à pandemia. Estabelecimentos comerciais que possam transmitir o jogo também foram orientados a não realizarem transmissões em telões ou TVS.

O Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano disse que haverá cavaletes bloqueando os acessos à Praça Getúlio Vargas, assim como, no Parque Rui Ramos. O tráfego nesses locais serão interditados para evitar carreatas e aglomerações. Desta forma, o Município mantém as determinações do Decreto Estadual e também às medidas sanitárias. Os cavaletes serão colocados a partir das 16h,portanto é preciso atenção dos condutores para evitar acidentes e incidentes. Além da fiscalização da Prefeitura Municipal e Guarda Municipal, a Brigada Militar terá reforço no efetivo.

O pedido é para que a torcida faça a sua comemoração mais caseira sem aglomerações ou abusos. Desta forma, evitando que haja necessidade de qualquer ato repressivo.