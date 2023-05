Campanha do agasalho já está na rua

Share on Email

Prefeitura Municipal lança mais uma campanha do agasalho, no Centro Administrativo Municipal. A iniciativa é liderada pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, em colaboração com a Câmara de Vereadores. O objetivo é ajudar aqueles que mais precisam durante o inverno que se aproxima.

A população de Alegrete está convidada a contribuir, separando agasalhos em bom estado que não são mais utilizados. Essas doações sempre fazem uma grande diferença na vida dos cidadãos mais necessitados da cidade.

Para tornar mais acessível, há vários pontos de coleta em diferentes locais. Entre eles, estão os supermercados Peruzzo e Blaklisi, as lojas da Rede Vivo nas regiões da Cidade Alta e Centro, Mercado União, Mercado Tambara nas regiões da Zona Leste e Vila Inês, Casa de Carnes Santo Antônio nas regiões da Cidade Alta e Zona Leste, Casa do Frango, Martini Papelaria e Brinquedos, Centro Administrativo Municipal e a UNIPAMPA.

A campanha do agasalho é uma oportunidade para que todos possam contribuir para tornar o inverno mais ameno para aqueles que vivem em condições precárias. A iniciativa é um exemplo da importância da união entre o poder público e a sociedade civil na busca por soluções que possam melhorar a vida dos cidadãos. Vamos todos fazer a nossa parte e contribuir para essa causa tão nobre.