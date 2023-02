Violência doméstica é banalizada por qualquer motivo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mulher foi agredida com dois socos na face, pelo companheiro, no bairro Promorar, em Alegrete.

A denúncia realizada ao policiais militares foi de que uma mulher havia sofrido violência doméstica. Em ato contínuo, uma guarnição foi até o endereço e fez contato com a vítima, uma mulher de 38 anos, que relatou que estava bebendo com o companheiro, de 45 anos, e, em determinado momento disse a ele que não iria mais beber.

Por esse motivo, teria sido agredida com dois socos no rosto e ameaçada de morte. Desta forma, a vítima entrou em vias de fato com o agressor. Na chegada da guarnição o suspeito já não se encontrava, foram realizadas buscas nas imediações mas o homem não foi localizado. A vítima foi encaminhada até a DPPA para registro.