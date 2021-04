Campanha do Coletivo Multicultural e parceiros já atendeu mais de 150 famílias carentes de Alegrete

Compartilhe















A Campanha de arrecadação de alimentos idealizada pelo Coletivo Multicultural e parceiros entra em sua quinta semana, beneficiando mais de 150 famílias necessitadas neste período de pandemia no município.

Na última semana foram atendidas 60 famílias dos bairros Sepé Tiarajú, Prado, Vera Cruz, Macedo, Vila Izabel, Vila Nova, Renascer, Piola, José de Abreu, Nova Brazilia, Promorar, Airton Senna, Ulisses Guimarães, Nilo Soares Gonçalves, Saint Pastous e Segabinazzi.

Em uma ação conjunta do Coletivo Multicultural, Comitê Popular Alegrete, Biblioteca Pública Mário Quintana, Projeto Leia Mulheres, RP – Resistência Popular, Espaço Iraímas, Comissão pró-Associação de Moradores e Moradoras da Cidade Alta e recentemente com o apoio dos colaboradores do Sesc Alegrete, Grupo Maturidade Ativa e a campanha realizada por Lúcia Loebler, as instituições seguem arrecadando alimentos, produtos de limpeza e higiene.

Junto às cestas de alimentos são enviados kits de higiene e limpeza, kit livro, organizado pela Biblioteca Pública Mário Quintana e Projeto Leia Mulheres e barras de sabão natural e biodegradável produzido pelo espaço Iraímas.

Os organizadores da campanha agradecem a todas as instituições que estão com pontos de coleta: Sesc (Andradas, 71); Casa do Eletricista (Andradas, 282); Ferragem Tito (Gen Sampaio, 454); Posto Caverá (Assis Brasil); Agilizze Promotora ( Gen. Sampaio, 522), Casa de Carnes Santo Antonio ( Assis Brasil).

Interessados podem doar esses produtos nos pontos de coleta ou através do PIX do Coletivo Multicultural: 06907483/0001-99. Informações podem ser obtidas pelo wats: 55 999230571

Apoiam o Coletivo Multicultural: Pampa Óptica e Relojoaria, CAAl, 23 Pub Bar, CAAl Centro Comercial, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Casa Rezende, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Paulo Antônio Berquó, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Rosane Grisa, Fernanda Broll Carvalho, Paula Patrícia Moura, Espaço Recriar, Cidão Tattoo, Marlove Muniz e Maria do Horto Salbego.

Júlio Cesar Santos Fotos: Coletivo Multicultural