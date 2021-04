Indicadores sinalizam redução da Covid em Alegrete; sistema de saúde volta “respirar”

Compartilhe















Desde o início da pandemia, o alegretense, estatístico e advogado, Marco Rego, faz um acompanhamento minucioso de todos os números em relação ao crescimento ou arrefecimento dos casos relacionados à Covid-19, no Município e Região.

Os gráficos elaborados por ele foram e são fundamentais no auxílio às ações contra o coronavírus.

Na avaliação dos índices, conforme o estatístico, estão dispostas as áreas distribuídas de acordo com as ESFs. Estes dados são relacionados ao percentual populacional monitorado. Isto é, todo paciente que está positivado juntamente com seus familiares e contatos mais próximos.

Dessa forma, foram atribuídas cores às áreas correspondentes de cada ESFs, na seguinte proporção.

-De 0% a 1,25% da população monitorada, AZUL;

-De 1,26% a 2,50% da população monitorada, AMARELO;

-De 2,51% a 3,75% da população monitorada, VERMELHO;

-Acima de 3,76% da população monitorada, PRETO;

Obs.: Os critérios acima dispostos estão sujeitos à alteração, dada a proporção geral da epidemia.

Acompanhe a distribuição de todos os gráficos e informações num comparativo dos últimos sete dias.

Das Infecções e Recuperações Acumuladas

Em uma semana foram 250 casos acumulados de novas infecções, diferente anterior que foram 325, demonstrando por mais de uma semana consecutiva queda de 23,08% com relação aos últimos sete dias.

Também foram registrados 221 casos de recuperações, se comparando aos últimos sete dias(464 casos), a queda foi de 52,37% no índice de recuperados.

Da Média Móvel Semanal

Também há dados a serem comemorados. Mais uma semana consecutiva houve o registro na melhora da média móvel diária de novas confirmações para COVID-19, totalizando a média em 35,7 novos casos diários. Anteriormente, nos últimos 7 dias a média era de 46,4 novos casos diários, perfazendo uma diminuição de 23,08%.

Dos casos Ativos

A última semana fechou com um leve aumento no volume de casos ativos, totalizando 215 casos, cerca de 10% de aumento relacionado aos últimos 7 dias que o número era de 195 casos ativos.

Da curva de Óbitos confirmados para COVID – 19

Nos últimos sete dias, foram registrados 9 óbitos no Município, atingindo a média de 1,28 pacientes por dia.

Da incidência por faixa etária e gênero dos óbitos ocorridos no Município

Alegrete ontem(20), atingiu a marca de um total de 199 óbitos registrados por COVID-19, conforme demonstra a tabela de incidência abaixo:

Da Utilização do Sistema de Saúde

Os dados contabilizados até o dia 19 de abril de 2021, apontam que 9,8% das pessoas confirmadas para COVID-19 utilizam ou utilizaram o sistema, todavia, sendo assim evidencia-se uma queda de 1 ponto percentual com relação aos últimos 7 dias.

Da Distribuição de Utilização do Sistema

Alegrete registrou 880 casos de internação por COVID-19 desde o inicio da pandemia, estes, conforme o grau da doença e disponibilidade do sistema de saúde, foram alocados conforme demonstra o gráfico abaixo.

OBS.: Dados atualizados até dia 19 de abril de 2021.

Da Média Geral

Na data do dia 20 de abril de 2021, Alegrete possuia, a taxa de 95,42% de casos recuperados, 2,20% de casos ativos e uma letalidade aparente de 2,38%, dos casos confirmados.

Com informações Marco Rego

Gráficos Marco Rego

Flaviane Antolini Favero