Campanha do Coletivo Multicultural já beneficia diversas famílias e meta agora é ampliar doações

Em uma ação conjunta do Coletivo Multicultural, Biblioteca Pública Mário Quintana, Projeto Leia Mulheres, RP – Resistência Popular, Espaço Iraímas e UC – Unidade Classita, foi retomada a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene para famílias necessitadas em Alegrete. A ação visa atender um maior número de famílias durante o período de pandemia.

Nos primeiros dias de campanha, o grupo conseguiu organizar 15 cestas e entregar para famílias de diversos bairros da cidade. Os integrantes da campanha tem um cuidado muito especial em não expor as famílias que recebem os donativos, não havendo nenhum tipo de assinatura e nem fotos do ato da entrega.

As cestas receberam como complemento um kit de livros adultos e infantis, organizados pelo Projeto Leia Mulheres e Biblioteca Pública Mário Quintana. Para as próximas doações, o Espaço Iraímas estará acrescentando sabão artesanal e ebooks com informações sobre pancs – plantas alimentícias não convencionais.

Em 2020, O Coletivo atendeu mais de 150 famílias, através da doação de cestas. Com o término do auxílio emergencial, a situação das famílias se mostrou muito delicado, por isso a campanha esta recomeçando.

As doações podem ser feitas na sede do Coletivo Multicultural, localizado à rua Maximiliano Marinho, 270, das 19h às 21h. Ou através de transferência bancária pelo pix: 06907483/0001-99. Podem ser doados alimentos e produtos de higiene e limpeza.

Apoiam o Coletivo Multicultural: Pampa Óptica e Relojoaria, CAAl, 23 Pub Bar, CAAl Centro Comercial, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Casa Rezende, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Paulo Antônio Berquó, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Rosane Grisa, Fernanda Broll Carvalho, Paula Patrícia Moura, Espaço Recriar, Cidão Tattoo, Marlove Muniz e Maria do Horto Salbego.

Júlio Cesar Santos Foto: Coletivo Multicultural (divulgação)