Campanha do governo federal para promover abstinência sexual deve começar em fevereiro

O dia 3 de fevereiro deve marcar o início da primeira campanha do governo federal para promover a abstinência sexual como meio de evitar a gravidez na adolescência. As informações são do jornal O Globo. Com foco inicial nas redes sociais, a campanha terá sua estratégia de marketing desenhada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em conjunto com o Ministério da Saúde.