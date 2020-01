Mulher doa cachorro gigante, se arrepende e Justiça nega devolução do animal em Cuiabá

No processo, ela alegou que não havia dado o cachorro gratuitamente, e sim, feito um acordo verbal de troca por um beagle (cachorro de menor porte), trato que não foi cumprido. Afirmou ainda que a mulher que estava cuidando de seu cachorro não tem condições de criar o animal porque já tem outros 40 cães de diversas raças e portes, o que teria, inclusive, ocasionado a morte de um dos tantos animais no início do ano de 2019.

A relatora do processo, desembargadora Serly Marcondes, destacou que as provas contidas nos autos dão conta de que a entrega do cachorro à mulher se deu por livre e espontânea vontade e sem qualquer exigência de contrapartida financeira ou permuta por outro animal. Por meio do aplicativo WhatApp, a dona do cachorro ofereceu à mulher o cachorro para fosse adotado por qualquer pessoa que tivesse interesse em cuidar do animal.