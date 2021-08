Campanha Estrada Solidária arrecada mais de 68 toneladas de alimentos

Share on Email

De 30 de junho a 18 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal realizou em todo o Brasil a arrecadação de alimentos não perecíveis para serem doados aos mais necessitados. O Rio Grande do Sul foi o estado que mais arrecadou no país.

Diante das necessidades causadas pela pandemia do coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), através da campanha Estrada Solidária, formou uma rede de apoio em todo o Brasil para arrecadar alimentos.

Os policiais também fizeram doações, assim como muitas empresas e entidades. Em quase dois meses de ação, foram arrecadadas 68,7 toneladas de alimentos não perecíveis no Rio Grande do Sul, que serão doados nos próximos dias para entidades assistenciais aqui do estado.

A PRF se orgulha de poder ajudar e agradece a todos que participaram de alguma forma deste ato de solidariedade.