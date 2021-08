Confira as datas e locais da antecipação para 2ª dose da vacina

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a partir desta sexta-feira, 20, continua a antecipação da vacinação com a 2ª dose contra a Covid-19 da vacina do laboratório Fiocruz/Astrazeneca, a partir das 8h30, confira as datas e os locais.

Confira o cronograma e os locais de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório FIOCRUZ/ASTRAZENECA para o período de 09/08 a 13/08:

Agendados para 01 de setembro devem comparecer no dia 20 de agosto, sexta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto no PAM; Agendados para 02 de setembro devem comparecer no dia 20 de agosto, sexta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto no PAM; Agendados para 03 de setembro devem comparecer no dia 20 de agosto, sexta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto no PAM; Agendados para 06 de setembro devem comparecer no dia 23 de agosto, segunda-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas. Agendados para 07 de setembro devem comparecer no dia 24 de agosto, terça-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas.

Conforme a SMS, no final da tarde apenas serão abertos frascos para a vacinação caso haja o número suficiente de pessoas para a aplicação de todas as doses contidas no frasco. Ainda de acordo com a SMS, as demais datas para 2ª dose permanecem inalteradas, até o recebimento de novas remessas destinadas para a 2ª dose.