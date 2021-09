Campanha para doação de sangue para o Hemocentro Regional será na quarta-feira

Na próxima quarta-feira (29/9), a campanha Doar é Viver realizará uma ação na cidade de São Gabriel, que faz parte da região do Hemocentro Regional de Alegrete. Os doadores de sangue da região já podem fazer acessar o link de agendamento para a doação no site Doar é Viver .

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Saúde (SES/RS), por meio do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH), e a empresa Otélio Consultoria. Conforme o balanço feito pelos organizadores, até agora a campanha, que teve início em junho e já está na segunda etapa, contribuiu para a captação de um volume de sangue suficiente para salvar mais de 10 mil vidas.

Para doar sangue basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação. Todos os tipos de sangue são necessários.

O atendimento é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e órgãos sanitários competentes.

Para participar, a comunidade deve fazer o cadastro no site Doar é Viver: www.doareviver.com.br . A inscrição no site é gratuita e demonstra apenas interesse do usuário, não obrigatoriedade. Os doadores podem solicitar o transporte até o Hemocentro para efetivar a doação no momento da inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (051) 99699-1852.

Mais informações sobre doação de sangue em :Doação de Sangue – SES/RS