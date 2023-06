Campanha para evitar produtos vencidos nos mercados será lançada em breve

O Procon promoveu uma importante reunião com os supermercados de Alegrete, a fim de discutir os detalhes referentes a implantação do Projeto “De Olho na Validade”. Essa iniciativa, de acordo com o Diretor do Procon Geferson Maidana Cambraia, tem como objetivo principal garantir a qualidade dos produtos e a proteção dos direitos dos consumidores, especialmente no que diz respeito à data de validade dos produtos comercializados nos estabelecimentos.

A reunião ocorreu no Centro Empresarial de Alegrete, na última terça-feira, 30. Durante o encontro, foram discutidos os pontos-chave do projeto e os procedimentos que os supermercados deverão seguir para aderir a essa campanha. Ficou estabelecido que todos os interessados em participar do projeto deverão assinar um termo de Cooperação, no qual se comprometem a cumprir as regras estabelecidas.

Com o intuito de dar início oficial ao projeto, foi acordado que o lançamento ocorrerá no próximo dia 13. O local e horário para esse evento serão definidos nos próximos dias, citou o Diretor.

Os estabelecimentos que desejarem participar do Projeto “De Olho na Validade” devem entrar em contato com o Procon até o dia 07 de junho. Para isso, estão disponíveis os seguintes contatos: telefone fixo 3426 2105 e celular 99149 9938. É importante ressaltar que a adesão ao projeto é voluntária, mas busca-se engajar o máximo de estabelecimentos possíveis, a fim de promover um ambiente de consumo mais seguro e transparente para todos os consumidores de Alegrete.

O Projeto “De Olho na Validade” é uma iniciativa que visa fortalecer os direitos dos consumidores e garantir que os produtos comercializados estejam dentro do prazo de validade estabelecido. Com a adesão dos supermercados e o compromisso em seguir as regras do projeto, espera-se uma melhoria significativa na qualidade dos produtos e na confiança dos consumidores ao realizar suas compras. Além disso, a ação também busca conscientizar e educar os estabelecimentos e seus funcionários sobre a importância de respeitar e zelar pelos direitos do consumidor.

O Procon de Alegrete reforça a importância da participação dos supermercados nesse projeto, ressaltando que a parceria entre o órgão de defesa do consumidor e os estabelecimentos é fundamental para o sucesso da iniciativa.