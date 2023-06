Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo companheiro

No início da tarde de ontem (31), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Avenida Rondon devido a denúncia de violência doméstica.

No endereço, foi feito contato com a vítima, de 23 anos, a qual relatou que ao chegar do trabalho discutiu e foi agredida com empurrões pelo seu companheiro de 22 anos. O suspeito ainda bateu a cabeça da vítima na parede e em seu rosto com golpes de um cabo de vassoura, na sequência, fugiu.

Foram realizadas averiguações nas imediações e o suspeito não foi localizado, já a vítima foi encaminhada até a DPPA para registro e solicitação de medida protetiva de urgência.