Campanha para pagamento de dívidas é a chance de quitar contas e limpar o nome

Compartilhe











Endividamento e inadimplência crescem e preocupam ainda mais em tempos de crise, como a provocada pela pandemia do coronavírus. Por isso, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul lança nesta segunda-feira (24) a campanha Nome Limpo.

O objetivo é fechar acordos entre empresas e os devedores para pagamento das dívidas. Além de regularizar as contas atrasadas, o que é bom para os dois lados, evita ações judiciais.

Para acelerar o processo, serão realizados mutirões de conciliação até o final do ano. Devido à pandemia, as negociações serão virtuais. Previamente agendados, as reuniões terão representantes das empresas, dos consumidores e de agentes da Defensoria Pública. A campanha começa por Porto Alegre e Região Metropolitana. Em seguida, ela será ampliada para outras regiões do Rio Grande do Sul.

A Defensoria Pública já encaminhou ofício para empresas solicitando adesão à campanha. Outros empresários e também os consumidores que queiram regularizar as dívidas podem mandar e-mail para [email protected] ou entrar em contato pelo telefone 51-3210-9353, através do Centro de Referência em Mediação e Conciliação da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

“Através de acordos ágeis, construídos pelas próprias partes em diálogos promovidos pela Defensoria Pública, a Campanha Nome Limpo trará de volta a dignidade para muitos cidadãos superendividados, que terão a oportunidade de reorganizar suas finanças e suas vidas, ao mesmo tempo em que possibilitará aos credores reaverem valores já considerados perdidos. Todos saem ganhando”, explica a defensora pública coordenadora da câmara de conciliação, Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro Zacher.