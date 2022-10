Campeonato amador da principal com rodada neste domingo

O campeonato amador promovido pela Liga Alegretense de Futebol 2022, na categoria principal entra em sua 4ª rodada neste domingo (16).

No total a rodada terá quatro jogos envolvendo as duas chaves da competição. Às 14h, jogam no campo do Honório Lemes, Ibirapuitã x Honório Lemes. No mesmo horário no campo do Estrelão acontece o confronto entre Centenário x Operário.

Nos jogos de fundo, às 16h, no campo do Honório Lemes o time do River Plate encara o Brandão e fechando a rodada no Estrelão, jogam Boca Jr x Várzea Verde, o clássico da rodada. a folga na rodada é da equipe do Cruzeiro, na chave B.

No grupo A, o Várzea lidera com 100% de aproveitamento, três jogos soma 9 pontos. O Operário tem 5, seguido do Brandão com 4 e o Honório Lemes um ponto conquistado. Pela B, Ibirapuitã e Cruzeiro com 4 pontos cada, Centenário e Boca com três e River Plate é o lanterna com zero ponto.