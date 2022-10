Sesc leva projeto Teatro a Mil para estudantes de Alegrete e Manoel Viana

Estudantes da rede pública de Alegrete e Manoel Viana recebem, em outubro, o projeto Teatro a Mil. Em três sessões, o grupo Rococó Produções apresentará o espetáculo “Era Uma Vez: Contos, lendas e cantigas”, com histórias famosas no Rio Grande do Sul. A peça será vista gratuitamente por crianças a partir de 5 anos.

Com promoção do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, Alegrete receberá a obra na segunda-feira, dia 17 de outubro, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100), às 14h e às 16h.

No dia seguinte, em parceria com a Prefeitura de Manoel Viana, às 10h acontece a sessão no Ginásio Tarcísio Colpo (Rua Rui Ramos, 618). O espetáculo estreou em maio de 2015 e desde então já realizou mais de 400 apresentações com cerca de 90 mil espectadores, passando pelos estados do RS, SC, PR, SP, RJ, ES, GO, BA e PI.

O Teatro a Mil, realizado pelo Sesc/RS, promove espetáculos de teatro e circo de diferentes estilos e gêneros para alunos de escolas públicas municipais e estaduais. A meta é atingir mil crianças e adolescentes por edição.

Teatro a Mil – Sesc Alegrete

Data: 17/10/2022

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100)

Espetáculo “Era Uma Vez: Contos, lendas e cantigas”

Rococó Produções

Público-alvo: Crianças a partir do 5 anos

Atividades gratuitas

Alegrete

Horários: 14h e 16h