Campereada já está praticamente organizada

Há menos de um mês da maior festa campeira de Alegrete- a Campereada Internacional, que será realizada de 3 a 11 de fevereiro, sendo que até o dia 6 serão somentes os shows e depois vão ser realizados as provas artísticas, culturais e campeiras do evento. Cléo Trindade, que coordena a Campereada, informa que 90% dos shows já estão confirmados. Sorriso Lindo, Sandro Coelho, Estação Fandangueira, Chiquito e Bordoneio, dentre outros.

A Campereada Internacional está na sua 44ª edição e terá participantes de Alegrete região, outros estados e até de países vizinhos que normalmente participam da festa. Agora, depois do dia 15 de janeiro, um escritório que vai atender junto ao Museu do Gaucho, será o QG onde os que quiserem se inscrever para as provas poderão garantir sua paticipação no maior evento campeiro artístico e cultural da Região.