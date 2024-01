Polêmica envolvendo preferências musicais do BBB Matteus dominaram a web no fim de semana

Nas redes sociais, temas envolvendo opiniões se misturam e se confrontam, qualquer assunto pode se transformar em um campo de batalha virtual. A internet, principalmente por meio das redes sociais, tornou-se um terreno fértil para debates acalorados, muitas vezes permeados por opiniões desmedidas e sem conhecimento aprofundado. Um exemplo recente dessa dinâmica ocorreu em torno do participante do Big Brother Brasil 24, o alegretense Matteus Amaral, de 27 anos.

A polêmica teve início quando a assessoria da Globo fez uma publicação destacando o gosto musical de Matteus, que divergia do que ele expõe em suas redes sociais há anos. Essa discrepância gerou quase que imediatamente um movimento de “cancelamento” nas redes sociais. A mãe do participante, Luciane Amaral, prontamente se pronunciou, afirmando que a publicação não refletia as verdadeiras preferências musicais do filho, que, segundo ela, é apaixonado por música regional. Luciane solicitou que a publicação fosse apagada pela equipe responsável pelas redes sociais de Matteus.

“Fiquei muito triste. Não consegui dormir no sábado para domingo. O Matteus ficaria triste também com essa postagem”, desabafou Luciane. Ela ressaltou que, a partir de agora, todas as publicações passarão por sua aprovação. “Ninguém o conhece como eu”, afirmou, evidenciando o vínculo íntimo entre mãe e filho.

O debate ganhou força quando os fãs notaram que as preferências musicais anunciadas no Instagram de Matteus eram distintas daquelas apresentadas pela produção do programa. Enquanto o participante destacava ídolos da música regional, como José Claudio Machado, César Oliveira & Rogério Melo, e Baitaca, a produção mencionou Dilsinho, Matheus & Kauan e Gusttavo Lima. Críticas inundaram as redes sociais, questionando a autenticidade da representação do participante.

Entretanto, em meio à enxurrada de críticas, surgiram também comentários defendendo Matteus. Muitos ressaltaram seu forte envolvimento com o campo, a cultura e tradição gaúcha. O alegretense, além de ser um estudante de engenharia agrícola, é conhecido por sua ligação com causas sociais.

Este episódio, que antecede a estreia do BBB24, que ocorre nesta segunda-feira, deixa claro que é necessário, acima de tudo, respeitar as pessoas. Independentemente das divergências de opinião, é importante lembrar que cada participante é uma pessoa real, com sua história e individualidade.

Matteus, um guri humilde com o sonho de proporcionar um futuro melhor para sua mãe e avó, merece a torcida do R.S. Luciane, que segurou a barra sozinha por um período quando ficou sozinha aos cinco meses de gestação com 16 anos, é a referência de força e perseverança na vida do participante, assim como a avó materna. O alegretense, sempre engajado em ações sociais demonstra ser merecedor de todo apoio daqueles que o acompanham, independente das controvérsias das redes sociais.

O alegretense é exatamente o que todos podem ver em suas redes sociais. Todos estão na torcida pelo gaúcho, alegretense e tradicionalista, que representa, acima de tudo, o “Baita Chão”.