Débora, promissora atleta de basquete, é destaque em projeto social de Alegrete

No cenário esportivo do município de Alegrete, um projeto social de basquete tem se destacado na formação de jovens atletas entre 9 e 15 anos. À frente desse projeto, estão Marcelo Alves, Ronaldo Medeiros, Jorge Simão, Sérgio Freitas e João Leonel, um time comprometido com a promoção do esporte entre a juventude da região. No entanto, uma jovem de 14 anos, Débora da Cruz Brasil, se sobressai como a única menina no grupo.

Débora, com coragem e determinação, desafia estereótipos de gênero e mostra que é possível superar obstáculos quando se tem paixão pelo esporte. Ela ingressou no projeto sem hesitação, atraída por um amigo que a informou sobre as atividades que aconteciam todos os sábados às 8h30 da manhã.

Seu treinador, o professor João Leonel, desempenhou um papel fundamental em sua jornada no basquete, ensinando-a desde os fundamentos básicos até as técnicas avançadas do jogo. No início, havia outras meninas no grupo, mas gradualmente elas foram saindo, deixando Débora como a única representante feminina. Isso, no entanto, nunca a incomodou, pois desde a infância ela estava acostumada a ser a única menina em seu grupo de amizade.

Embora tenha enfrentado comentários negativos por se destacar em um esporte tradicionalmente masculino, Débora nunca deu ouvidos às críticas. Ela continuou treinando e se aprimorando, e agora joga na posição 3 do 4 aberto, destacando-se pelo arremesso preciso, uma habilidade que ela aperfeiçoou com dedicação.

Comparada aos meninos em termos de força física, Débora também não se deixou abalar. Com o tempo, ela ganhou massa muscular e provou que pode competir em igualdade de condições. O apoio incondicional de seu pai, um entusiasta do basquete, e de sua mãe, que sempre torceram por ela, são fundamentais para seu sucesso.

Além de Débora, o projeto social e gratuito conta com cerca de 20 alunos em seu núcleo, localizado no ginásio do CDC. Existem outros dois núcleos em diferentes partes da cidade, na Emeb Honório Lemes e na quadra na Vera Cruz, atrás do Emílio Zuneda. Marcelo Alves, um dos líderes do projeto, também se envolve ativamente no treinamento da nova geração de jogadores de basquete.

O crescimento do basquete entre os jovens de Alegrete reflete a importância do esporte na formação física, social e emocional dos adolescentes. O exemplo de Débora que desafiou preconceitos e evoliu em um ambiente masculino, demonstra que o esporte é uma ferramenta poderosa para promover a igualdade de gênero e o empoderamento das jovens.

Este projeto exemplifica a importância do esporte entre os jovens e como o basquete está ganhando força na comunidade. A determinação de Débora e o comprometimento dos treinadores e colegas de equipe são prova de que o esporte transcende barreiras de gênero e oferece oportunidades incríveis para o crescimento pessoal e coletivo. O sucesso deste projeto é um testemunho da paixão e dedicação de todos os envolvidos, mostrando que o basquete é para todos, independentemente de gênero.