Lenheiras aumentam vendas com frio mais intenso em Alegrete

Com o frio que já iniciou e se prolongará nos próximos dias, com temperaturas mínimas de 3º C ao amanhecer, um setor que vai aumentar as vendas é o das lenheiras da cidade.

Quem não usa aquecedor ou ar condicionado e prefere aquecer os ambientes com fogões a lenha ou lareiras, precisam comprar o “combustível” para gerar calor. Lenhas em padaços ou tocos já estão em quantidades nas lenheiras da cidade. O preço da lenha de eucalipto, a mais comum, está em torno de 20 reais o saco e os tocos variam de 5 a 20 reais a unidade. A maioria atende até o início da noite para garantir que as pessoas possam comprar a lenha para aquecer suas casas.

Lenheira em Alegrete

É muito importante que as pessoas que estão expostas ao fogo evitem sair no frio da noite e quando forem deitar, apaguem por completo o fogo das lareiras para evitar qualquer tipo de acidente doméstico