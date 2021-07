Campus Alegrete do IFFar realiza leilão de animais excedentes da produção nesta quarta

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete lançou o edital do Leilão nº 01/2021 para a venda de excedente de produção de bovinos, ovinos e caprino do campus.

O leilão do tipo maior lance por item, terá abertura dos trabalhos nesta quarta-feira (21), às 13h30min, de modo presencial, no Campus Alegrete do IFFar, localizado na RS 377, Km 27, 2º Distrito do Passo Novo.

Poderão participar todas as pessoas físicas e jurídicas. Na fase de lances, poderá participar a própria licitante ou seu procurador, ou o representante legal da licitante, se pessoa jurídica.

Para sócios ou titulares de empresas, deve se apresentar comprovação, a exemplo contrato social. Além de todas as condições presentes no edital, os interessados também devem estar com o cadastro atualizado de animais na Inspetoria Veterinária Estadual. É vedada a participação de servidores públicos ligados ao órgão promotor do leilão.

Em decorrência da pandemia do Covid-19, a vistoria aos animais foi realizada mediante agendamento e cumprimento do protocolo de segurança Institucional.

Os interessados em bovinos deverão comparecer hoje das 13h30min às 14h00min, na LEPEP ZOO III e os interessados em ovinos e caprino deverão comparecer das 15hs às 15h30min, na LEPEP ZOO II, para credenciamento.

Os ovinos serão separados por pelagem e raça. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido em primeiro.