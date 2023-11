Mesmo com a alta possibilidade de cura em seu estágio inicial, o câncer de próstata é uma das doenças com maior índice de mortalidade masculina. “Mata demais, pois quando o homem vai fazer diagnóstico, já é tarde e infelizmente o tratamento é paliativo e a evolução da doença leva ao óbito”. O urologista lamenta esta ser uma doença frequente e traz estatísticas importantes. “A cada 7 homens, um vai ter câncer de próstata”. No Brasil, a cada 8 minutos é revelado um novo diagnóstico da doença. “Os números indicam ainda uma morte a cada 40 minutos”, informa.

Para mudar essa estatística, os homens devem ter a consciência de que ir ao consultório de um urologista é a forma mais eficiente de avaliar a próstata e identificar possíveis alterações — sejam elas benignas ou malignas. Além disso, em caso de suspeitas ou necessidade de avaliações mais minuciosas, o médico vai solicitar exames complementares.

O diagnóstico precoce é crucial para um tratamento mais eficiente e com probabilidades de cura. Por isso, o urologista lembra que a partir dos 50 anos, é importante ir ao médico para uma consulta de rotina. Paim destaca que para homens que tem histórico de câncer de próstata na família, essa prevenção deve iniciar 10 anos antes, já que um dos fatores de risco para a doença é a genética. “O excesso de consumo de gordura animal na alimentação é outra fator de risco da doença”, acrescenta.

Cada vez mais está evoluindo o tratamento de combate ao câncer de próstata. “Na verdade toda a medicina está evoluindo demais”, comemora. Com relação aos exames utilizados para a investigação diagnóstica do câncer de próstata, Paim cita o PSA e o toque retal. O exame de PSA tem a finalidade de medir no sangue o antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pela próstata e está disponível na corrente sanguínea e no sêmen. Níveis alterados dessa proteína podem indicar alterações na próstata. O toque retal possui a finalidade de avaliar o tamanho, o volume, a textura e a forma da próstata.

A Santa Casa mantém uma preocupação constante com a prevenção de doenças e com a possibilidade de diagnosticar precocemente as doenças, oferecendo serviços e profissionais capazes de contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Para isso, médicos especialistas do hospital, recomendam hábitos como fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas e não fumar. Com essas atitudes, é possível evitar o risco de doenças crônicas, dentre elas, o câncer.