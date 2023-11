Operação da Decrab resulta na apreensão de carne; indivíduo foi levado à Delegacia de Polícia

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Expectativa de boas vendas na Black Friday anima lojistas em Alegrete

A ação policial foi desencadeada após investigações relacionadas a crimes rurais ocorridos no interior do município de Alegrete. Em resposta a essas investigações, foi solicitado ao Poder Judiciário a emissão de mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos.

Durante a busca em uma das residências investigadas, foi descoberta uma considerável quantidade de carne ovina. O morador não esclareceu a origem do animal abatido, resultando na apreensão da carne e na condução dele até a Delegacia de Pronto Atendimento. Na DP, foram realizados o registro da ocorrência e os procedimentos padrão.

Homem invade casa e é preso com materiais furtados

Denúncias relacionadas a crimes rurais podem ser comunicadas à DECRAB em Alegrete através do telefone (55) 984511681. A ação destaca a atuação diligente da Polícia Civil na investigação e combate a delitos, reforçando a importância da colaboração da comunidade no fornecimento de informações para manter a segurança no município.