Candidatos aceitam o desafio de sair da cidade para ter trabalho

A falta de vagas de emprego em Alegrete e região levou muita gente ao Sine nesta sexta-feira, dia 1°, para fazer entrevista com a responsável pela seleção do Grupo Madero de Restaurantes que vai abir filiais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 25 vagas para auxiliar de restaurante, e na espera para seleção jovens e até pessoas mais idosas, que aguardam ter uma chance de se recolocar no mercado de trabalho.

Rosana dos Santos Horvath, com 63 anos, contou que já trabalhou em restaurantes e casas de família e aceita desafios, mesmo tendo que ir embora da cidade, porque segundo ela aqui não tem oportunidade de trabalho, ainda mais para pessoas mais velhas. -Eu sempre dou o melhor de mim e se for escolhida assim vai ser.

A dificuldade de emprego é algo real, tanto que dois argentinos- um de Córdoba e outro de Rosário estão, há duas semanas na cidade, tentado algo e são alguns dos que colocaram currículos para tentar vagas nesse Restaurante. Lucas Marioti Blanco, de 31 anos, diz que tem experiência em padaria na Argentina e veio para o Brasil, porque há tempos lá está muito difícil. – Precisamos trabalhar e aceitamos desafios e salientam que aqui estão acolhidos na Casa de Passagem da Prefeitura.

Lucas Blanco

Pamela Neves, de 27 anos, é outra que está tentado vaga no grupo e diz que mesmo se tiver que sair do estado vai arriscar, “porque aqui não dão oportunidade parece que a capacidade da gente não condiz com as empresas locais e isso que tenho cursos. Sem “padrinho”, em Alegrete, é muito difícil, o que e lamentável e tenho uma família para ajudar, por isso estou aqui”.