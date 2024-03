Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus foram recebidas com fé e devoção

Alegrete foi agraciada com a visita das Relíquias de Santa Teresinha, um momento de grande significado espiritual para os fiéis locais. Por volta das 18h, de sexta-feira(1º), a imagem chegou ao Trevo do Arco, pela Diocese de Uruguaiana, marcando o início de uma jornada que tocaria os corações de muitos.

Em uma carreata, a imagem percorreu ruas da cidade, incluindo a Avenida Assis Brasil, Vasco Alves e a Praça Getúlio Vargas, antes de chegar à majestosa Igreja Matriz, onde foi recebida por uma multidão de fiéis ansiosos para testemunhar esse momento único. A presença das Relíquias de Santa Teresinha foi anunciada com o toque dos clarins pelos militares do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, enquanto o sino da igreja ecoava pela cidade, marcando a chegada da santa tão venerada.

As Relíquias de Santa Teresinha têm percorrido o Brasil desde 2023, ano em que foram celebrados os 150 anos do nascimento da religiosa carmelita francesa. Santa Teresinha do Menino Jesus, como é conhecida, é uma figura emblemática para os católicos, tendo se tornado Doutora da Igreja e padroeira das Missões, apesar de nunca ter deixado os muros do Carmelo. Sua vida foi marcada por uma entrega total à oração e ao sacrifício pelos outros, dedicando-se especialmente à evangelização em todo o mundo.

Em Alegrete, a ligação com Santa Teresinha é ainda mais profunda, já que a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi administrada por carmelitas até 1961, o que torna a presença das Relíquias ainda mais especial para a comunidade local.

A noite foi marcada por uma missa solene na igreja lotada, onde os fiéis puderam se unir em oração diante das Relíquias da Santa de Lisieux. Militares permaneceram em vigília, testemunhando o fervor religioso que permeava a atmosfera da cidade.

Essa programação especial foi organizada para proporcionar momentos de reflexão e devoção diante da urna contendo os restos mortais de Santa Teresinha. A visita à cidade ocorreu em dois dias, sexta-feira e sábado, em comemoração ao aniversário de 150 anos do nascimento da Santa, celebrado em 2023. Após Alegrete, as Relíquias seguirão para Santa Maria, continuando sua jornada por mais 70 cidades brasileiras.

O relicário que abriga as Relíquias é uma obra de arte em si mesmo, uma urna de madeira adornada com detalhes em alto relevo e metal dourado, revestida por um acrílico transparente. Com o peso de 132 quilos e dimensões imponentes de 1 metro e 50 centímetros de comprimento, 95 centímetros de largura e 85 centímetros de altura, o relicário é uma representação tangível da devoção à Santa Teresinha.

Essa peregrinação das Relíquias pelo Brasil teve início em 13 de janeiro e continuará até 19 de outubro, percorrendo paróquias e templos por todo o país, levando consigo a mensagem de fé e devoção inspirada pela vida e pelo legado de Santa Teresinha do Menino Jesus.

Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu na França em 2 de janeiro de 1873 e faleceu em 30 de setembro de 1897, aos 24 anos de idade. Sua vida religiosa teve início aos 15 anos, quando ingressou no Mosteiro das Carmelitas, com a autorização do Papa Leão XIII. Beatificada em 1923 e canonizada pelo Papa Pio XI em 1925, Santa Teresinha é reverenciada como padroeira das missões, mesmo sem nunca ter deixado os muros do Carmelo, sua entrega à oração e ao serviço aos outros continua a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo.