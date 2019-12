A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, adquiriu um veículo para transporte de cães. A Chevrolet Montana adaptada vai ficar à disposição do Canil Municipal para ser utilizada nos serviços de transporte dos animais. O recurso para aquisição veio através de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta, com esforços da Ong OPAA. O veículo aguarda a documentação para entrar em atividade.

