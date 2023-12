Cantata de Natal do Lions Clube dá espetáculo para um grande público

O diretor Daltro Silva e sua equipe receberam a todos para um espetáculo de final de ano, contando com a presença do Vice-prefeito, Jesse Trindade, da Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti, do vereador Vagner Fan, além da significativa participação de pais e avós dos alunos, que subiram ao palco para encantar na noite do dia 6.

O encanto nos olhos das crianças tomou conta do local em cada apresentação no palco. As alunas do balé Primeiros Passos, realizado pelo Lions Clube, demonstraram a harmonia do balé, envolvendo as crianças de forma leve e encantadora.

As turmas dos pequenos também demonstraram sensibilidade ao cantar músicas natalinas, utilizando figurinos que remetem à data cristã do nascimento de Jesus. Com os olhares em busca de seus pais e com o auxílio próximo de suas professoras, eles proporcionaram um espetáculo que recebeu calorosos aplausos. Foram momentos de muita emoção, nos quais as crianças puderam exibir, com seu jeitinho especial, toda a magia que o Natal nos oferece.

Como a escola possui uma turma de surdos, a festa contou com uma intérprete de Libras para que todos pudessem se sentir incluídos no espetáculo. O evento, que envolveu várias turmas da EMEB Lions Clube, atingiu seu ápice com a chegada do Papai Noel, alegrando as crianças presentes no ginásio.