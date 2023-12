Polícia Rodoviária prende indivíduo por porte ilegal de arma de fogo em Alegrete

Share on Email

A ação ocorreu durante uma rotineira operação de fiscalização e prevenção à criminalidade na RSC-377, km 397, no município de Alegrete. Os policiais, de forma diligente, abordaram o veículo GM/S10, emplacado no município de Dilermando de Aguiar, e durante a busca veicular, encontraram um revólver calibre 38, acompanhado de 26 munições intactas do mesmo calibre.

Diante da constatação do porte ilegal de arma de fogo, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades. A ocorrência foi imediatamente encaminhada à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi formalizado o registro.

A ação rápida e eficiente dos policiais militares do Comando Rodoviário da Brigada Militar demonstra o compromisso contínuo das forças de segurança com a preservação da segurança pública e o combate à criminalidade. As operações de fiscalização nas rodovias estaduais desempenham um papel fundamental na prevenção e repressão de atividades criminosas, garantindo a integridade da comunidade e o cumprimento da lei.