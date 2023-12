Fim de semana ainda com previsão de chuva e calor em Alegrete

Share on Email

A chuva e a sensação de abafamento, sob massa de ar tropical quente e úmida, seguem por todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (7).

Em Alegrete, não será diferente. Hoje, véspera do feriado municipal da padroeira do munícipio, o dia será de sol com algumas nuvens. A temperatura máxima chega aos 28ºC e o tempo instável dá uma trégua.

Na sexta-feira (8), dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, o sol aparece com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam entre 20 e 28ºC.

Para sábado (9), sol e aumento das nuvens de manhã traz pancadas de chuva à tarde e à noite. A precipitação, conforme prognóstico do Climatempo é de 5mm com 90% de se consumar. A sensação de abafamento fica por conta do calor de 29ºC,

Já no domingo (10), sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A temperatura varia dos 16ºC e 28ºC, e são estimados 15mm(67% de possibilidade).

A próxima semana no município inicia sem previsão de chuva. Ao menos, na segunda-feira (11), não chove e a temperatura vai dos 17 aos 29ºC.

Até o dia 07, já choveu 69 mm em Alegrete em dezembro de 2023, o que representa 51% da média normal para o mês, que é de 135mm. Os dados são da reanálises ERAS, combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).