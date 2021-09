Cantora Adele é acusada de plagiar samba de Martinho da Vila

Além disso, podemos perceber que os casos de plágio começaram a ser mais recorrentes. Mas o que é plágio? Segundo o dicionário Aurélio, plágio é o ato ou efeito de plagiar; é uma imitação ou cópia fraudulenta.

Caracteriza-se como plágio a cópia parcial, integral ou conceitual de uma obra sem a permissão da fonte original ou quando os créditos do trabalho são dados a outra pessoa sem a permissão explícita do autor(a) original. No Brasil, o ato de plagiar é considerado crime.

Recentemente, um suposto caso de plágio roubou os holofotes da mídia. Uma renomada cantora internacional foi acusada de plagiar a canção “Mulheres”, interpretada na voz do grande sambista Martinho da Vila. De autoria de Toninho Geraes, o single foi lançado em 1995 e alcançou um grande sucesso no Brasil. No entanto, há poucos dias, a música popularizada na voz de Martinho voltou a ser lembrada, mas de uma forma que não esperávamos.

A cantora Adele, de hits, como: Rolling in the Deep, Someone like you e Hello, foi acusada de plagiar o sucesso de Toninho. O compositor reuniu provas para entrar com uma ação contra Adele. Segundo ele, a cantora teria plagiado a canção na faixa “Million years ago”, do disco 25, lançado em 2015 pela artista.

O caso foi revelado pela revista Veja, a qual teve acesso às duas notificações extrajudiciais enviadas para Adele, para a gravadora XL Recordings/Beggars Group, para o grupo Sony Music e para o produtor Greg Kurstin. Conforme as provas apresentadas, são 88 compassos semelhantes. Acumulados, isso significaria três minutos e dois segundos de canção, ou seja, 87% de “Million Years Ago”.

Apenas a Sony respondeu formalmente às acusações, ponderando que a responsabilidade recai sobre a gravadora inglesa e a cantora. Esta não é a primeira vez que Adele está envolvida em plágio. A mesma faixa já foi acusada ser uma cópia de Hay Amores, cantada por Shakira. A canção Hello, também do disco 25, foi considerada uma imitação da música Martha de Tom Waits.

Por: João Baptista Favero Marques