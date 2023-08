Canudos realiza roda de samba e bingo neste fim de semana

Share on Email

E neste próximo dia 5, a verde e branco- a Escola de Samba Unidos dos Canudos realiza uma roda de samba da bateria Pura Cadência em homenagem ao Dia dos Pais, na sede da Escola. Carine Fredo observa que a agremiação está unida para realizar eventos e atividades que visem fortalecer o trabalho, porque sabem da importância dessa mobilização.

A roda de samba inicia a partir das 23h e todos estão convidados. Homens pagam 5 reais e mulheres terão acesso gratuito. Os simpatizantes e carnavalescos da Escola objetivam fazer outros eventos. Um dos projetos em andamento são as aulas de música para preparar novos integrantes para Bateria Pura Cadência.

Já no domingo(6), no salão de eventos da Sociedade Italiana, será realizada a segunda edição do bingo, a partir das 14h.

