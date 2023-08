Ciclista de 81 anos sofre ferimentos em acidente na Avenida Caverá

Nesta sexta-feira (4), por volta do meio-dia, um acidente entre um motociclista e um ciclista resultou em lesões graves para um idoso de 81 anos. De acordo com informações da Brigada Militar, o motociclista estava na Avenida Caverá, enquanto o idoso saía do bairro Promorar de bicicleta.

A colisão ocorreu no cruzamento das vias. Com o impacto, o ciclista sofreu ferimentos na cabeça e no braço. Na sequência, foi encaminhado à Santa Casa pelo Samu. O estado de saúde do idoso é considerado delicado, conforme apurado pela reportagem.