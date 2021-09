Cão feroz e sem controle provoca acidente e medo nos vizinhos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O registro foi feito por omissão de cautela na guarda de condução de animais. Segundo a motociclista, no dia 30 ao sair de casa para ir trabalhar, o cão avançou e a derrubou da moto, desta forma, provocou um acidente. Já ao meio-dia, novamente a cena se repetiu e por muito pouco a jovem não caiu ao solo. Ela disse aos policiais civil que a dona do animal teria informado que ele se solta da corrente e não teria o que fazer. Contudo, o animal avança, nos pedestres, nas motos, carros e também ciclistas. O pai da vítima também foi surpreendido pelo animal que não o mordeu pela agilidade do homem.

Ela também acrescentou que a dona do animal tem outros cães e quando o preto avança, os demais também saem para rua. A Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária teriam, segundo a vítima, notificado a dona do animal, mas o cão permanece solto em via pública colocando todos em perigo.

O registro foi realizado na última segunda-feira(30), pela moradora do bairro Cohab Restinga. A casa da mulher que tem o cão de porte grande que avança nas pessoas e veículos é nas imediações de residência. Além desta motociclista, outros que já sofreram com o mesmo problema também estariam dispostos a realizarem ocorrências para que o problema, que se arrasta há semanas, seja resolvido o mais breve possível.