Microempreendedores têm dificuldades de regularizar o Simples nacional

A orientação do site é de que este procedimento seja feito na Receita Federal. Só que na última semana, um micro empreendedor de Alegrete precisou do serviço e foi até a Receita e, conforme ele, foi informado que deveria ir à Casa do Empreendedor que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Em resumo, conforme o empreendedor, ele foi de um lado para o outro e não conseguiu emitir, nem na Receita nem Casa do Empreendedor, e acabou tendo que pagar 100 reais a um escritório de contabilidade para regularizar sua empresa no SIM.

Gilmar Martins, da Receita Federal ( calçadão), informa que atende das 8h às 12h e se precisar falar diretamente com ele deve fazer agendamento.

Muita pessoas não têm computador em casa e não consegue fazer pelo celular o DAS- Documento de Arrecadação Mensal do Simples Nacional (MEI) -Martins disse que, neste caso, emitem quando a pessoa não tem condições e diz que é a primeira vez que chega essa reclamação a ele.

A Receita Federal prorrogou a regularização do MEI até o dia 30 de setembro.