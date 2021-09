Capotamento deixa mulher ferida em Alegrete

O acidente aconteceu na RS 507, KM 03, próximo ao Trevo das 4 Bocas. Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a motorista de 31 anos seguia sentido cidade/interior, perdeu o controle do veículo e capotou. Ela foi auxiliada por amigos e retirada da caminhonete sendo encaminhada à Santa Casa pelo Samu.

Preliminarmente, o relato de testemunhas, aos policiais,foi de que a vítima teria sofrido uma fratura em um dos membros superiores. A caminhonete teve avarias consideráveis e foi retirada por um guincho particular.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local com o caminhão e a viatura resgate. A guarnição, composta pelo sargento Ramos e soldados, Bruno, Gonçalves e jonas, iria realizar uma lavagem na pista devido ao vazamento do óleo. A reportagem do PAT foi informada por um amigo da condutora que ela foi desviar de um carroceiro, por esse motivo, perdeu o controle da Ranger.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência na RS 507 – Estrada do Frigorífico – Alegrete.

