Carisaúde oferece avaliação odontológica gratuita

Em fevereiro, no Consultório Carisaúde, você pode realizar sua avaliação odontológica gratuita com a Drª. Fabiana Kaufmann, dentista do Carisaúde. A avaliação é realizada através do cartão de descontos Carisaúde.

Cuidar da saúde bucal é de extrema importância para que sua saúde física e mental também sejam preservadas. A má higiene bucal pode provocar enfermidades no organismo, como no sistema digestório, respiratório e, inclusive cardiovascular. Realizar a higiene bucal e visitar seu dentista com frequência, é essencial para que maiores problemas sejam evitados.

Adquira o cartão de descontos Carisaúde e preserve seu sorriso e sua saúde bucal com os dentistas Carisaúde.

O cartão de descontos Carisaúde possui diferentes opções de convênios para que você adquira a categoria que melhor atenda às suas necessidades. Dentre as categorias estão: Econômico, Familiar, Rural e Empresarial.

Para mais informações sobre o cartão de descontos Carisaúde,entre em contato através dos números (55) 9 9626 4720, (55) 3426 2888 ou faça uma visita no consultório situado à Rua General Sampaio, 88 – Alegrete/RS

Texto: Sheep Marketing Digital