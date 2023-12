Carnaval 2024 ganha impulso: Assercal e Sotrin fecham parceria para conclusão dos camarotes

Share on Email

Foram meses de negociações e reuniões com um final feliz para a comunidade e o povo carnavalesco!

Na tarde de hoje 15 de dezembro, em uma reunião na sede da construtora, o Presidente em exercício Rafael Faraco acompanhado do tesoureiro Wado Mendonça, firmaram o acordo com o Eng. Jorge Sobrosa para retomada das obras.



“O carnaval é uma festa popular que privilegia todas as classes, é uma festa de inclusão social e alegria, e nós da construtora Sotrin somos parceiros e incentivadores do evento” disse o Engenheiro durante o ato de assinatura.

Os recursos para execução da obra não serão oriundos de verba pública, mas sim da iniciativa privada através de parcerias firmadas pela Assercal, bem como da venda de camarotes.

Que venha o carnaval 2024!