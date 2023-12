Servidor da Unipampa de Alegrete vai assumir cargo de Diretor de Novos Ambientes de inovação da REGINP

A área de tecnologia e inovação de Alegrete ganha um espaço inédito com a escolha do servidor da UNIPAMPA- Pampa Tec, Emerson de Oliveira Rizatti, para integrar a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação- Reginp como um dos diretores. A escolha foi esta semana em assembléia em Porto Alegre. Rizattie menbro ativo do Pampa- TEC de Alegrete que incentiva e promove empresas incubadas no local ao empreendedorismo local ou em outras cidades.

Na oportunidade, Emerson Rizzatti, servidor Universidade Federal do Pampa e Coordenador da Incubadora Tecnológica do PampaTec, foi eleito para assumir o cargo de Diretor de Novos Ambientes de inovação junto a Diretoria para o biênio 2023 – 2024.

A Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação tem como principal papel promover o crescimento das Incubadoras, dos Parques Tecnológicos associados e outros ambientes promotores de empreendedorismo e inovação, por meio de ações institucionais que fomentem geração de renda, novos produtos, empregos e sustentabilidade econômico-financeira, esclareceu Rizatti. A REGINP tem atualmente como associados 53 Ambientes de Inovação do RS, entre eles estão praticamente todas as Incubadoras e parques tecnológicos em operação, além de aceleradoras e co-workings.

A principal meta da nova diretoria é realizar a integração e a troca de experiências entre os Ambientes de Inovação do estado por meio da realização do projeto REGINP on the road, que realizará visitas técnicas em 8 de seus associados em todas as regiões do RS, possibilitando que a realidade de cada um desses locais sirva como inspiração aos demais para ajudar a colocar a inovação tecnológica no centro da estratégia de desenvolvimento do RS.

A nova Diretoria, assume em Janeiro e é composta por Daniela Eckert (Gestora do Tecnopuc) como Presidente, Michel Machado (Gestor no Tecnovates) como vice-presidente, Manuela Bruxel (Gestora no Feevale TechPark) como Diretora Administrativa e Michael Moreira (Gestor no Tecnosinos) como Diretor de Comunicação.