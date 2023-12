Chuva cancela programação no Natal Iluminado desta sexta-feira

Segundo um vídeo publicado nas redes sociais, o diretor de cultura do município, Rodrigo Guterres, anunciou o cancelamento da agenda desta sexta-feira. Guterres ressaltou que tanto a palestra com Giovani Matiello quanto a apresentação do ballet Daniele Pinheiro não ocorrerão mais.

No entanto, a programação de sábado está mantida até o momento. Para amanhã, dia 16, está previsto o espetáculo com a Escola de Dança Ballerina a partir das 20h, no largo do CC. No domingo, dia 18, acontecerá o grande show com Renato Borguetti, programado para iniciar às 20h.

Antes, no domingo (18), no encerramento do Natal Iluminado, o momento mais esperado, a tradicional chegada do Papai Noel a partir das 19h. Haverá apresentações do Coral Alegrete, Maninha Pedroso, Teatro Surdos do Barulho.

Confira a programação na Casa do Papai Noel:

Fotos: Alessandra Viero