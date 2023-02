Carnaval animado na volta às aulas no Colégio Emílio Zuñeda

O início do ano letivo no Colégio Estadual Emílio Zuñeda foi marcado pela recepção aos alunos do Ensino Fundamental, séries Iniciais, com o clima de Carnaval. O objetivo principal da equipe pedagógica era aliviar a ansiedade e nervosismo dos estudantes com o início das aulas.

Na folia, apareceram duas personagens para garantir a alegria: Dona Filó, representada pela professora Giovanna Vargas, e Chica, parceira da escola. Elas resgataram a cultura popular e demonstraram a relevância das diferentes formas de expressão, a diversidade na música, com os sambas-enredo, e a multipluralidade que o Carnaval e as festas populares proporcionam.