Prefeitura providencia reposição de poste e semáforo destruídos na Cidade Alta

Na segunda-feira(27), a Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio das Secretarias de Infraestrutura e Segurança e Mobilidade Urbana, recolocou o poste que foi destruído em um acidente no último dia 20.

Desde então, o local que conta com um semáforo está prejudicado, pois os motoristas estão sem essa sinalização.

De acordo com a equipe que trabalha no conserto, o poste já está no lugar, agora é só esperar “curar” o concreto para colocar o módulo semafórico novamente.

Segundo Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Rosso, foi realizado pela Prefeitura um boletim de ocorrência, na DP, contudo, o motorista que provocou o acidente, até o momento, não havia procurado a Secretaria para verificar os custos do conserto, o que está sendo feito por meio da Prefeitura.

Mesmo assim, a conta será cobrada, pois o motorista foi identificado na manhã do acidente. O conserto mobiliza as equipes e causa prejuízos aos motoristas e aos cofres públicos.

Até que o semáforo seja recolocado, a orientação é para que os motoristas tenham atenção redobrada no naquele cruzamento – da rua Daltro Filho com Bento Manoel – Cidade Alta.

O acidente ocorreu entre um Palio e um Gol. O motorista de 23 anos, que dirigia o Gol subia a rua Daltro Filho em direção ao Centro e falou que avançou o sinal vermelho, o que provocou o grave acidente.

Ao não respeitar a sinalização, o condutor que é militar, atingiu um Palio que seguia na rua Bento Manoel em direção ao Centro. O impacto foi violento e os veículos foram parar em cima da calçada, arrancando o poste de suporte ao semáforo.

O motorista do Palio, que estava a caminho do trabalho, não possui Carteira Nacional de Habilitação e foi autuado. Ele realizou o teste do etilômetro e deu zero.

Já o motorista do Gol, negou-se a realizar o teste do etilômetro e também foi autuado, neste caso, pela recusa.

