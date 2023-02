Reencontro de muita emoção de colegas dos anos 80 do Lauro Dornelles

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com a participação de 30 pessoas de um grupo de 80, de acordo Jorge Mendonça, um dos que que ajudaram a organizar o encontro tiveram momentos de muita emoção. Um reencontro histórico de alegretenses daqui e espalhados pelo RS e até outros estados.

Homem misterioso há meses acorda moradora de madrugada e logo desaparece

Paulo Otaran, o locutor da voz do Brasil, foi dessa turma e destacou em vídeo a importância do encontro.

Outra que deixou sua mensagem foi Rosa Acorsi que destacou que o encontro do Lauro Dornelles foi para relembrar as melhores recordacões, porque a escola ajuda, também na formação do caráter.

Homens em carro carregado de produtos furtados foram presos, mas logo voltaram às ruas