Armado com simulacro, um homem invade casa, ameaça e rouba idosos

Segundo informações, a esposa da vítima, de 57 anos, ouviu um barulho dentro da casa e ao verificar, deparou-se com um indivíduo no banheiro. O invasor aparentava estar armado e, após ameaçar o casal, fugiu do local levando consigo um notebook da marca Samsung, uma caixinha de brincos, um óculos e um fone de ouvido.

Os policiais, munidos das características do suspeito, iniciaram imediatamente as buscas na região e abordaram o acusado no bairro Macedo. O homem, de 34 anos, estava de posse dos itens subtraídos, além de um simulacro de pistola.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi formalmente autuado em flagrante por roubo.